Massimiliano Allegri punta a integrare in squadra giocatori come De Bruyne, McTominay, Anguissa e Lobotka, con l’obiettivo di ottenere risultati migliori rispetto a quelli ottenuti con l’ex allenatore. La strategia prevede la convivenza di più centrocampisti di qualità, ma potrebbe rappresentare una sfida dal punto di vista tattico e di gestione. La proposta è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, citando fonti vicine alla società.

Una convivenza impossibile, almeno con Conte. Cesare Ragazzi l’avrebbe definita la mia idea meravigliosa. Massimiliano Allegri ha la sua tentazione, come scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Vuole dimostrare che i quattro illustri signori del centrocampo del Napoli possono convivere. A Napoli li chiamano Fab Four, nome che non ha portato fortuna. Ai Beatles sì, a loro no. Con Antonio Conte la convivenza tra Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne è stata a dir poco complessa. Possiamo serenamente dire che non è riuscita e non tanto per gli infortuni che hanno colpito a giro tutti i signori del centrocampo, anche se quelli che sono rimasti fuori più a lungo sono stati Anguissa e De Bruyne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri vuole riuscire laddove Conte ha fallito: De Bruyne, McTominay, Anguissa, Lobotka tutti insieme

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