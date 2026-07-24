Un artista ha raccontato di aver trovato salvezza grazie a un cane durante un momento difficile, descrivendo il cane come una presenza che gli ha salvato la vita e con cui desidera restare fino alla fine. Nei suoi lavori, l’isolamento domestico è un tema ricorrente, con poca tolleranza per la convivenza, fatta eccezione per l’Armadillo, simbolo della sua coscienza. La narrazione si concentra sulla sua esperienza personale e sul rapporto con il cane.

Nelle tavole e nelle serie animate di Zerocalcare, la regola d’oro è sempre stata l’isolamento domestico. Nessun coinquilino, nessuna convivenza tollerata all’infuori della presenza ingombrante dell’Armadillo, la sua storica voce della coscienza. Eppure, come documentato dal Corriere della Sera, la linea di confine tra la finzione del fumetto e la vita reale di Michele Rech è stata definitivamente abbattuta dall’arrivo di un cane in pelo e ossa. Si chiama Ziggy, un nome che omaggia l’alter ego di David Bowie, ed è il meticcio che ha stravolto le abitudini del disegnatore romano, portandolo ad ammettere senza filtri: “Questo cane mi ha salvato la vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero impantanato in un abisso, era un momento molto buio. Questo cane mi ha salvato la vita. Mi agita molto pensare che passerà tutta la sua vita con me e con me morirà”: le confessioni di Zerocalcare

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