Alle 11.20 si disputa la 20ª tappa del Tour de France, con un arrivo previsto sull'Alpe d'Huez. Il percorso include quattro salite: il Télégraphe, classificato di prima categoria, e tre fuori categoria, ovvero la Croix de Fer, il Galibier e l'Alpe d'Huez passando dal Col de Sarenne. La distanza complessiva delle ascese varia tra circa 12,8 e 24 km, con pendenze che vanno dal 5,2% al 7,3%.

Il percorso comprende quattro salite leggendarie: il Télégraphe (11,9 km al 7,1%), classificato di prima categoria, e tre ascese fuori categoria – la Croix de Fer (24 km al 5,2%), il Galibier (17,7 km al 6,9%) e la salita conclusiva all'Alpe d'Huez passando dal Col de Sarenne (12,8 km al 7,3%). È una tappa destinata a entrare nella storia. Con ben 5.450 metri di dislivello positivo, il Tour non proponeva una giornata così impegnativa da molti anni. E come se non bastasse, le fatiche accumulate nella tappa precedente renderanno ancora più difficile affrontare una sequenza di salite che non concede il minimo respiro. L'uomo da battere resta naturalmente Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour de France, dalle 11.20 la 20ª tappa: un altro arrivo sull'Alpe d'Huez

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