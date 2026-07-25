LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 11 | 20

Alle 11:20 è partita la tappa di oggi del Tour de France 2026, da Le Bourg d’Oisans ad Alpe d’Huez, lunga 170,9 chilometri. La corsa è in corso e sono stati segnalati alcuni cambi di posizione tra i gruppi di testa. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, ma al momento non ci sono variazioni significative. La tappa prosegue con diversi scatti tra i corridori, senza che si siano ancora verificati eventi rilevanti o cadute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 11:00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della ventesima tappa del Tour de France 2026, Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez di 170,9 chilometri. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della ventesima tappa del Tour de France 2026. Altra frazione alpina durissima alla Grande Boucle, che ormai è vicina al suo atto conclusivo. La penultima frazione del Tour de France 2026, con partenza da Le Bourg d’Oisans e arrivo ancora sull’Alpe d’Huez (ma su un versante diverso e più agevole)... 🔗 Leggi su Oasport.it

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