Alle 12:35 è partita la tappa del Tour de France 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Alle 12:21, la squadra Alpecin ha ottenuto il secondo successo in questa edizione, dopo quello di van der Poel ad Ussel. La corsa prosegue con i ciclisti in movimento e le classifiche che si aggiornano di minuto in minuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12:21 Per la Alpecin si tratta del secondo successo in questo Tour dopo quello conquistato ad Ussel da van der Poel. 12:18 Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech ha vinto la diciassettesima tappa, Chambéry-Voiron di 174,7 chilometri. Il belga ha preceduto in volata lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla e l’olandese Olav Kooij della Decathlon CMA CGM Team 12:15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Tour de France 2026, Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 chilometri. Buongiorno amici... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si parte alle 12:35

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 17 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si parte alle 12:20Alle 12:20 è partita la tappa odierna del Tour de France 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tratto di trasferimento per i corridori, tra poco si parteOggi i ciclisti del Tour de France 2026 sono partiti per la quindicesima tappa, che comprende il primo arrivo in salita della competizione.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen vince a Voiron e riapre il discorso maglia verde; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 17a tappa - Video.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Diciottesima Tappa x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

Tour De France: tutteTappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida sequenza. Gli ultimi 100 km sono invece molto più tranquilli ... gazzetta.it

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: assaggio di Alpi, occasione per un colpo di manoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Tour de France ... oasport.it