LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 12 | 20

Alle 12:20 è partita la tappa odierna del Tour de France 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. Alle 11:56, Jonas Vingegaard, arrivato quarto, ha mantenuto la maglia gialla. La corsa prosegue con i ciclisti impegnati in diverse salite e discese lungo il percorso. La classifica generale si aggiorna man mano che i corridori completano le tappe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 11:56 Jonas Vingegaard, quarto al traguardo, ha conservato la maglia gialla. 11:53 Isaac Del Toro ha vinto la seconda tappa, Tarragona-Barcellona, arrivando in parata insieme al compagno di squadra Tadej Pogacar. 11:52 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della terza tappa del Tour de France 2026, Granollers-Les Angles di 195,9 chilometri. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della terza tappa del Tour de France 2026. Nella frazione odierna, da Granollers a Les Angles, il gruppo oltrepasserà il confine fra Spagna e Francia e pedalerà per la prima volta nel paese transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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