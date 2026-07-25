Quattordici ciclisti sono ancora in gara nella tappa odierna del Tour de France 2026, con uno di loro che si chiama Piganzoli. Dopo i primi venticinque chilometri, la corsa procede lungo un percorso impegnativo. Mancano circa otto chilometri alla conclusione della lunga salita del Col de la Croix de Fer. La gara è in corso e la classifica generale si aggiorna in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12:29 Sono stati percorsi i primi venticinque chilometri. 12:28 Mancano ancora otto chilometri alla fine della salita infinita del Col de la Croix de Fer. 12:26 Il Team Visma Lease a Bike sgancia quattro uomini all’attacco. C’è voglia di attaccare per provare a vincere la tappa regina in un Tour nel quale la squadra ha dovuto rinunciare al suo leader Vingegaard. 12:23 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 35”. 12:19 Al comando della corsa ci sono Juan Ayuso, Clément Braz Afonso, Richard Carapaz, Tobias Foss, Ben Healy, Jai Hindley, Tobias Halland Johannessen, Matteo Jorgenson, Davide Piganzoli Sepp Kuss, Bruno Armirail, Valentin Paret-Peintre, Matthew Riccitello e Thymen Arensman. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quattordici uomini guidano la corsa. C’è Piganzoli

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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