Durante la tappa odierna del Tour de France 2026 si è formata una lunga fuga, con diversi corridori in testa alla corsa. Tra i ciclisti coinvolti ci sono anche quattro italiani, tra cui Piganzoli, Tiberi, Frigo e Cattaneo. La fuga si sta consolidando, mentre i gruppi dietro cercano di riacciuffarli. La gara continua con questa battaglia in testa, mentre la classifica generale si muove lentamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 14.29 Si sta delineando con sempre più certezza la composizione della maxi fuga; dentro ci sono anche gli azzurri Piganzoli, Tiberi, Frigo e Cattaneo. 14.28 I due contendenti per la maglia a pois provano a tirare dritto, ma il resto dei fuggitivi reagisce. 14.27 Termina il primo GPM di giornata, è Paret-Peintre (5 punti) a passare per primo in vetta, subito davanti a Carapaz (3 punti). 14.26 25? di vantaggio per il maxi gruppo di battistrada. 14.25 Perde pezzi importanti Pogacar. Si staccano Tim Wellens e Florian Vermeersch; sarà difficile per la UAE controllare la corsa con così tanti uomini in fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga in testa alla corsa, dentro anche Piganzoli e Tiberi!

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TOUR DE FRANCE 2026 - UNE VICTOIRE FRANÇAISE Valentin Paret-Peintre SURCLASSÉ par Richard Carapaz

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