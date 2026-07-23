Nella tappa odierna del Tour de France 2026, cinque uomini sono in fuga al comando della corsa. La squadra EF Education – EasyPost controlla il gruppo e guida l'andatura. Tra i fuggitivi, Carapaz sembra puntare alla vittoria di tappa e alla classifica generale. La corsa prosegue con numerosi tentativi di allungo e variazioni di ritmo tra i ciclisti in testa. La classifica generale si mantiene aperta, con alcuni favoriti pronti a tentare azioni decisive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13:20 La EF Education – EasyPost tira il gruppo. Carapaz sembra avere la chiara intenzione di essere protagonista. 13:17 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 46”. 13:14 Al comando della corsa ci sono Aaron Gate e Nicolas Vinokourov (XDS Astana Team), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Lewis Askey (NSN Cycling Team) e Mathis Le Berre (TotalEnergies). 13:11 Un drappello formato da cinque corridori tenta la sortita. 13:08 La prima asperità di giornata sarà la la Côte d’Engins, prima categoria di 11,4 km al 5.4% di pendenza media. 13:05 Richard Carapaz, in caso di successo odierno, festeggerebbe la venticinquesima vittoria della sua carriera da professionista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini al comando della corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 17 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 23 corridori al comando della corsa, c’è anche FrigoDurante la tappa odierna del Tour de France 2026, 23 corridori sono rimasti in fuga, tra cui il ciclista italiano.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 19 corridori al comando della corsa, ma il gruppo è vicinoOggi, durante la tappa del Tour de France 2026, 19 corridori sono in testa alla corsa, mentre il gruppo si avvicina.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen vince a Voiron e riapre il discorso maglia verde; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 17a tappa - Video.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Diciottesima Tappa x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen vince a Voiron e riapre il discorso maglia verdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.22 Il gruppo sta affrontando una salita molto dolce, ma anche ... oasport.it

Tour De France: tutteTappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida sequenza. Gli ultimi 100 km sono invece molto più tranquilli ... gazzetta.it