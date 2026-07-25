LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Kuss da solo al comando ma il gruppo maglia gialla rimonta

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un ciclista si è staccato dal gruppo e ha preso il comando, mentre la maglia gialla ha iniziato a recuperare terreno. Un altro corridore ha accelerato, dopo aver ricevuto supporto dai compagni, cercando di aumentare il ritmo. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, con alcune variazioni tra i principali contendenti. La corsa prosegue con distacchi e rimonte lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.01 Accelera ora Seixas! Terminato il lavoro dei compagni, il francese prova ad aumentare il ritmo. 16.00 Ancora 2? di vantaggio della fuga sul gruppo maglia gialla. 15.59 4km alla cima del Col de Sarenne! 15.58 Perde qualche metro dal gruppo Skjelmose! Il danese, sesto in classifica, sembra in difficoltà in questo tratto. 15.57 Fra il trio al comando e il gruppo c’è ancora Juan Ayuso, segnalato a 55? dalla vetta. 15.56 Sotto l’impulso della Decathlon, diminuisce il ritardo dei battistrada. 2’15” il margine della fuga sul gruppo maglia gialla. 15.55 Il gruppo si riporta anche su Matthew Riccitello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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