Il gruppo della maglia gialla ha ripreso a inseguire i sei uomini in fuga durante la tappa di oggi del Tour de France 2026. A circa metà percorso, i ciclisti sono ancora distanziati e la corsa resta aperta. Sul Ballon d’Alsace, il primo a raggiungere la vetta è stato un ciclista del team in testa, che ora indossa virtualmente la maglia a pois. La classifica generale si mantiene invariata, con i leader ancora in testa alla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.06 Valentin Paret-Peintre scollina per primo sul Ballon d’Alsace ed è maglia a pois virtuale. 16.05 Il gruppo Pidcock sta per essere riassorbito dal gruppo maglia gialla. 16.02 Ricordiamo la composizione della testa della corsa: Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Anders Johannessen (Uno-X Mobility) e Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). 15.59 Il gruppo di testa ha un margine di 2’22” sul gruppo maglia gialla. 15.56 Ripreso Arensman dal gruppo Pidcock. 15.53 Scende sotto i 3? il ritardo del gruppo maglia gialla dalla testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in recupero il gruppo maglia gialla sui sei uomini al comando

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