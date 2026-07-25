Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, Hindley e Kuss si sono posizionati in testa, mentre il gruppo con la maglia gialla ha iniziato a recuperare terreno. Carapaz si trova ancora a circa 5 secondi di distanza, mantenendo la sua posizione nel gruppo di testa. Kuss ha aumentato l’intensità, tentando di rientrare sul corridore statunitense, mentre Hindley continua a guidare il gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.44 Non molla Carapaz che rimane distante di soli 5?. 15.43 Rilancia l’azione Kuss! Con un po’ di fatica si riportano sullo statunitense Hindely. Perde invece terreno la maglia a pois Carapaz! Sempre più lontano anche Ayuso. 15.42 Attacco secco di Hindley! Ayuso perde subito terreno, mentre Carapaz e Kuss rientrano agilmente. 15.41 Piganzoli riassorbito dal gruppo maglia gialla. 15.40 E’ sempre Pogacar a fare il ritmo nel gruppo maglia gialla. Lo sloveno non sta imprimendo un’andatura eccezionale per non stancare troppo il compagno, terzo nella generale, Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Hindley e Kuss in testa. Il gruppo maglia gialla rimonta

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Live reaction tappa 20 Tour de France 2026 - LOTTA APERTA PER LA MAGLIA A POIS

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