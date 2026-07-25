LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in quattro guidano la gara Gruppo già frazionato

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, quattro corridori sono rimasti davanti al gruppo principale, che si è già frazionato. La gara prosegue con un gruppo compatto, mentre alcuni ciclisti cercano di allungare in fuga. Alle 12:09, nella classifica generale, sono in evidenza due atleti: uno della squadra Uno-X Mobility e l’altro della squadra Pinarello Q36. La corsa resta molto aperta e incerta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12:09  Jonas Abrahamsen della Uno-X Mobility e Xabier Mikel Azparren della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team raggiungono i due battistrada. 12:06 Egan Bernal ha perso contatto nei confronti del gruppo. 12:03 Provano a prendere vantaggio Georg Steinhauser della EF Education – EasyPost e Warren Barguil della Team Picnic PostNL. 12:00 Insieme all’irlandese ci sono il francese Bruno Armirail del Team Visma Lease a Bike, lo statunitense Matthew Riccitello della Decathlon CMA CGM Team, i norvegesi Tobias Foss della Netcompany Ineos e Tobias Halland Johannessen della Uno-X Mobility. 🔗 Leggi su Oasport.it

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