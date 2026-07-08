LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Veistroffer da solo al comando Le squadre dei velocisti guidano il gruppo

Notizia in breve

Il ciclista Veistroffer ha preso il comando della tappa in solitaria. Le squadre dei velocisti stanno spingendo il gruppo principale, che procede compatto. Attualmente, la corsa si svolge con vento contrario, influenzando le prestazioni dei corridori. La classifica generale del Tour de France 2026 viene aggiornata in tempo reale durante la tappa. La gara è iniziata con il gruppo che si muove da molto tempo, mantenendo una formazione compatta e affrontando condizioni di vento sfavorevoli.