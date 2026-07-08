LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Veistroffer da solo al comando Le squadre dei velocisti guidano il gruppo

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ciclista Veistroffer ha preso il comando della tappa in solitaria. Le squadre dei velocisti stanno spingendo il gruppo principale, che procede compatto. Attualmente, la corsa si svolge con vento contrario, influenzando le prestazioni dei corridori. La classifica generale del Tour de France 2026 viene aggiornata in tempo reale durante la tappa. La gara è iniziata con il gruppo che si muove da molto tempo, mantenendo una formazione compatta e affrontando condizioni di vento sfavorevoli.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.52 Il gruppo sta pedalando da inizio tappa con un il vento contrario. L’intensità è per il momento limitata (10kmh), ma se rimanesse fin sul traguardo potrebbe condizionare notevolmente la volata. 15.49 Il gruppo maglia gialla, dopo aver guadagnato un minuto in pochi chilometri al battistrada, ha rallentato sensibilmente l’andatura. Adesso il vantaggio di Veistroffer è di 3’30”. 15.46 In cima al gruppo si affacciano anche gli uomini della Soudal Quick-Step. Il Wolfpack si affiderà all’esperto belga Tim Merlier, sulla carta il più accreditato per l’arrivo di oggi assieme al connazionale Philipsen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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