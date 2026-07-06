LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | attaccano in quattro gruppo a circa ’30

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, quattro ciclisti hanno attaccato in fuga, con il gruppo principale a circa 30 secondi di distanza. Alle 14.01, Egan Bernal e Alex Baudin sono stati segnalati tra gli inseguitori. La corsa continua con gli atleti ancora in movimento, mentre la classifica generale viene aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.01 Anche Egan Bernal e Alex Baudin hanno raggiunto gli inseguiotori. 13.58 Mads Pedersen si riporta sui tre contrattaccanti. 13.55 All’inseguimento dei quattro attaccanti ci sono George Bennet (NSN Cycling Team), Luke Plapp e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). 13.52 Magnus Cort ha recentemente vinto il titolo nazionale danese. 13.49 Un gruppetto di quattro uomini prende qualche metro di vantaggio sul plotone, al suo interno ci sono: Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Magnus Cort (Uno-X Mobility), Nelson Oliveira (Movistar Team) e Matteo Vercher (TotalEnergies). 🔗 Leggi su Oasport.it

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