LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar senza rivali sull’Alpe d’Huez! Seixas annaspa Ayuso alla deriva
Tappa odierna del Tour de France 2026 sull’Alpe d’Huez ha visto Tadej Pogacar dominare senza rivali, lasciando indietro gli avversari. Seixas ha avuto difficoltà e ha perso terreno, mentre Ayuso si è trovata in difficoltà. La classifica generale si aggiorna con Pogacar in testa, mentre Seixas e Ayuso rallentano nel finale. La corsa prosegue con nuovi scenari da seguire nelle prossime tappe.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 17.49 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.48 Domani arrivo in salita sull’Alpe d’Huez, ma da un versante molto più agevole. Prima, però, i corridori affronteranno il mitico Galibier. 17.46 In classifica generale Piganzoli è 14° a 55’57”. 17.45 La nuova classifica generale: 1 Tadej Poga?ar (UAE Team Emirates XRG) 67:53:00 2 Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) +7:11 3 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) +9:42 4 Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) +10:06 5 Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +13:00 6 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +13:09 7 Juan Ayuso (Lidl-Trek) +15:58 8 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) +21:15 9 Tom Pidcock (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 | Tappa 19: chi vince sull'Alpe d'Huez Pogaar o Evenepoel
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