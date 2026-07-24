LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar senza rivali sull’Alpe d’Huez! Seixas annaspa Ayuso alla deriva

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tappa odierna del Tour de France 2026 sull’Alpe d’Huez ha visto Tadej Pogacar dominare senza rivali, lasciando indietro gli avversari. Seixas ha avuto difficoltà e ha perso terreno, mentre Ayuso si è trovata in difficoltà. La classifica generale si aggiorna con Pogacar in testa, mentre Seixas e Ayuso rallentano nel finale. La corsa prosegue con nuovi scenari da seguire nelle prossime tappe.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 17.49 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.48 Domani arrivo in salita sull’Alpe d’Huez, ma da un versante molto più agevole. Prima, però, i corridori affronteranno il mitico Galibier. 17.46 In classifica generale Piganzoli è 14° a 55’57”. 17.45 La nuova classifica generale: 1 Tadej Poga?ar (UAE Team Emirates XRG) 67:53:00 2 Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) +7:11 3 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) +9:42 4 Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) +10:06 5 Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +13:00 6 Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +13:09 7 Juan Ayuso (Lidl-Trek) +15:58 8 Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) +21:15 9 Tom Pidcock (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

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