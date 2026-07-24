LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar senza rivali sull’Alpe d’Huez! Seixas annaspa Ayuso alla deriva

Notizia in breve

Tappa odierna del Tour de France 2026 sull’Alpe d’Huez ha visto Tadej Pogacar dominare senza rivali, lasciando indietro gli avversari. Seixas ha avuto difficoltà e ha perso terreno, mentre Ayuso si è trovata in difficoltà. La classifica generale si aggiorna con Pogacar in testa, mentre Seixas e Ayuso rallentano nel finale. La corsa prosegue con nuovi scenari da seguire nelle prossime tappe.