LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque uomini al comando

Cinque uomini sono in fuga durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, che sta attraversando il Col de la Croix-de-Fer. La fuga ha preso il via sulla salita e si mantiene stabile, con i ciclisti che si stanno avvicinando alle fasi finali della tappa. La classifica generale non ha subito variazioni significative finora. La corsa prosegue con i favoriti che cercano di controllare la situazione. La tappa è in diretta, aggiornamenti continuano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 11:50 La fuga ha imboccato la salita del Col de la Croix-de-Fer (24.1km à 5.2%). 11:47 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’10”. 11:44 Al comando della corsa ci sono Georg Steinhauser, Jonas Abrahamsen, Baptiste Veistroffer, Xabier Mikel Azparren, Joris Delbove e Warren Barguil. 11:41 Iniziano gli scatti in testa al gruppo. Sei corridori provano ad allungare. 11:38 Isaac Del Toro indossa la maglia bianca di leader della classifica dei giovani con 24” su Seixas e 3’18” su Lenny Martinez. 11:35 La corsa prende ufficialmente il via. 11:32 Paul Seixas si reca all’ammiraglia per un problema alla radiolina. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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