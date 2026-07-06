LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sei uomini al comando In crisi Gregoire
A 60 km dalla fine, sei uomini sono in fuga al comando del Tour de France 2026, mentre Gregoire si trova in difficoltà. La corsa sta attraversando il confine tra Spagna e Francia, con il gruppo principale che si avvicina. La classifica generale resta invariata, con i favoriti pronti a giocarsi le ultime fasi della tappa. La corsa prosegue senza variazioni significative, e si attende l’ultimo tratto prima dell’arrivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.49 60 km alla conclusione della tappa! 15.46 Al termina di questa discesa il gruppo attraverserà il confine fra Spagna e Francia, entrando per la prima volta nel territorio del paese transalpino. 15.43 Questo l’ordine di passaggio al GPM di prima categoria, ordine che rispecchia esattamente anche la classifica della maglia a pois: 1 BAUDIN Alex 10 2 PRODHOMME Nicolas 8 3 GARCÍA PIERNA Raúl 6 4 VAN MECHELEN Vlad 4 5 VERCHER Mattéo 2 15.41 Passa con 1’40” di ritardo il gruppo sul Gran Premio della Montagna. Adesso circa quindici di chilometri di discesa. 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
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