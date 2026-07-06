LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sei uomini al comando In crisi Gregoire

Notizia in breve

A 60 km dalla fine, sei uomini sono in fuga al comando del Tour de France 2026, mentre Gregoire si trova in difficoltà. La corsa sta attraversando il confine tra Spagna e Francia, con il gruppo principale che si avvicina. La classifica generale resta invariata, con i favoriti pronti a giocarsi le ultime fasi della tappa. La corsa prosegue senza variazioni significative, e si attende l’ultimo tratto prima dell’arrivo.