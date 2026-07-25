Oggi, sulle Alpi, si è svolta una bagarre significativa con il passaggio sul mitico Col du Galibier durante la ventesima tappa del Tour de France 2026. La corsa si è accesa nelle zone montuose, coinvolgendo diversi ciclisti in una fase decisiva della gara. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i corridori affrontano le salite più impegnative della competizione. La tappa prosegue con grande attesa per le prossime fasi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della ventesima tappa del Tour de France 2026. Altra frazione alpina durissima alla Grande Boucle, che ormai è vicina al suo atto conclusivo. La penultima frazione del Tour de France 2026, con partenza da Le Bourg d’Oisans e arrivo ancora sull’Alpe d’Huez (ma su un versante diverso e più agevole) dopo 170,9 km, promette spettacolo! Nonostante la leadership apparentemente inscalfibile di Pogacar, l e durissime salite alpine di oggi possono regalare una giornata piena di colpi di scena, sia per le posizioni di rincalzo della classifica generale sia per la vittoria di tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bagarre sulle Alpi con il mitico Galibier

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ALPE D'HUEZ | Tour de France 2026 Tappa 19 | COMMENTO LIVE

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