LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | grande bagarre per entrare in fuga!
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026 si registra una fuga di alto livello con diversi corridori tra cui Van der Poel, Simmons, Bernal e Tarling. Un gruppo compatto si sta allontanando dal plotone principale, che tenta di contenere l’avanzata. La corsa continua con questa fuga in evidenza, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La gara è ancora aperta e in fase di scatto tra i battistrada.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.31 Prende il largo un plotoncino dall’altissima qualità! Dentro Van der Poel, Simmons, Bernal e Tarling. 14.29 Prova a portare via un gruppetto Mads Pedersen. La maglia verde è molto attiva per cercare di entrare in fuga in questa tappa. 14.27 Carapaz vince lo sprint sulla cima del GPM e si aggiudica il punto a disposizione. L’ecuadoriano prova a tirare dritto dopo il traguardo, ma viene subito ripreso. 14.26 Si muove ancora una volta in prima persona Pedersen! Il danese chiude il gap con il quintetto in fuga. 14.25 Comincia il secondo GPM di oggi, la Côte de Rossillon (1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 16 Highlights
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