LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | grande bagarre per entrare in fuga!

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026 si registra una fuga di alto livello con diversi corridori tra cui Van der Poel, Simmons, Bernal e Tarling. Un gruppo compatto si sta allontanando dal plotone principale, che tenta di contenere l’avanzata. La corsa continua con questa fuga in evidenza, mentre la classifica generale si aggiorna in tempo reale. La gara è ancora aperta e in fase di scatto tra i battistrada.