Durante i Mondiali di scherma 2026, un atleta italiano ha raggiunto la semifinale grazie a una rimonta, assicurandosi la medaglia. Nel match in corso, Santuccio ha ridotto il divario, portando il punteggio a 4-3 contro Rizzi, che aveva inizialmente allungato il vantaggio. Rizzi, nato nel 1989, ha mantenuto il vantaggio con un doppio punteggio. Ora si attende il derby tra Santuccio e Rizzi, mentre la competizione prosegue in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17 Accorcia Santuccio, 4-3 per Rizzi il punteggio. 11.16 Allunga Rizzi! Doppio vantaggio per la classe ’89. 4-2. 11.15 Terminano i primi 3? di assalto. Conduce sempre Rizzi per 3-2. 11.14 Altra simultanea, distacco invariato fra le due. 3-2 per Rizzi il punteggio. 11.13 Il primo vantaggio dell’incontro è firmato Giulia Rizzi. 2-1 per la più esperta delle azzurre. 11.12 La prima stoccata dell’incontro è una simultanea. 1-1. 11.11 Nessuna stoccata fra le due azzurre dopo 1? di incontro. Molto attendismo in questo avvio di assalto. 11.10 Prendono adesso il via i quarti di finale del torneo della spada femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: super rimonta di Macchi! Azzurro in semifinale e certo della medaglia. Ora il derby fra Santuccio e Rizzi

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