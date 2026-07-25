LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | derby Bianchi-Marini agli ottavi! C’è anche Macchi Santuccio e Caforio avanzano nella spada

Nel torneo di scherma ai Mondiali 2026, si sono disputati gli ottavi di finale. Nel fioretto femminile, Alberta Santuccio affronterà la canadese Ruien Xiao. Nella spada, Caforio sfiderà la cinese Juynao Tang. Nel torneo maschile, il derby tra Bianchi e Marini si è concluso con la vittoria di uno dei due, che ha accesso ai quarti di finale. Anche Macchi ha proseguito nella competizione, mentre Caforio e Santuccio sono passati agli ottavi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:20 Anche Alberta Santuccio conosce il nome della sua prossima rivale. Si tratta della canadese Ruien Xiao. 8:16 Agli ottavi di finale Caforio sfiderà la cinese Juynao Tang. GAIA CAFORIO b. Anna Maskymenko (UKR) 11-10! CHE RIMONTA! Sulle ali dell’entusiasmo la torinese piazza la stoccata risolutrice recuperando da 6-10. 8:12 Si va alla stoccata supplementare con priorità a Caforio. 10-10! Rimonta pazzesca dell’italiana. 8 secondi al termine. 8:09 SI! Accorcia le distanze una combattiva Caforio, sotto 10-9. 8:08 Ancora a segno l’azzurra. 10-8 Maksymenko. 8:06 Non molla tuttavia Caforio, sotto 9-6 ad un minuto dalla conclusione dell’incontro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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