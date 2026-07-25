LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi e Biancii agli ottavi nel fioretto! Santuccio Rizzi e Caforio avanti nella spada out Fiamingo
Nel fioretto ai Mondiali 2026, Filippo Macchi e Biancii sono passati agli ottavi, con Macchi che ha superato il giapponese Saito. Nella spada, Santuccio, Rizzi e Caforio sono avanti, mentre Fiamingo è uscita. La sfida tra Marini e Anane si è conclusa con un punteggio di 1-0, 6.08. Anche Choi di Hong Kong e Choupetnich della Repubblica Ceca sono approdati agli ottavi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Marini-Anane 1-0 6.08: Anche il rappresentante di Hong Kong Choi e il ceco Choupetnich accedono agli ottavi del fioretto Anche Filippo Macchi accede agli ottavi del fioretto contenendo il ritorno del giapponese Saito. Ora in pedana Tommaso Marini contro il francese Anane Macchi-Saito 14-10 Macchi-Saito 14-9 Macchi-Saito 13-9 Macchi-Saito 13-7 Macchi-Saito 12-7 Macchi-Saito 11-7 Macchi-Saito 10-7 Macchi-Saito 10-5 Guillaume Bianchi domina la’assalto contro il tedesco Kahl e con il punteggio di 15-6 accede agli ottavi! Macchi-Saito 9-5 Bianchi-Kahl 14-6 Macchi-Saito 9-4 Bianchi-Kahl 13-6 Macchi-Saito... 🔗 Leggi su Oasport.it
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