LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi e Biancii agli ottavi nel fioretto! Santuccio Rizzi e Caforio avanti nella spada out Fiamingo

Notizia in breve

Nel fioretto ai Mondiali 2026, Filippo Macchi e Biancii sono passati agli ottavi, con Macchi che ha superato il giapponese Saito. Nella spada, Santuccio, Rizzi e Caforio sono avanti, mentre Fiamingo è uscita. La sfida tra Marini e Anane si è conclusa con un punteggio di 1-0, 6.08. Anche Choi di Hong Kong e Choupetnich della Repubblica Ceca sono approdati agli ottavi.