Durante la prima giornata dei Mondiali di scherma 2026, un atleta italiano si è posizionato sulla pedana del fioretto in cerca dell’oro, mentre un altro si prepara per la finale della spada. L’Italia ha già conquistato due medaglie d’argento e si attende l’esito delle gare per eventuali successi più importanti. La competizione prosegue con l’attesa per le prossime sfide.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 L’Italia, nella prima giornata valida per la conquista delle medaglie, è già certa di due bellissimi argenti che speriamo possano trasformarsi nel metallo più importante di tutti a livello sportivo. 13.58 Sono queste le due sfide, la prima nel fioretto maschile e la seconda nella spada femminile: Alexander Choupenitch (CZE) vs Filippo Macchi (ITA) Giulia Rizzi (ITA) vs Sera Song (KOR) 13.56 Sarà Song l’avversaria di Rizzi nella finale della spada femminile! Song – Tang 15-10. Song – Tang 14-10. Song – Tang 13-10. Song – Tang 12-10. Song – Tang 11-10. Song – Tang 10-9, manca un solo periodo e la coreana è avanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi in pedana per l’oro nel fioretto, attesa per Rizzi nella spada!

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