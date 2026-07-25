LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Marini e Macchi approdano ai quarti tre azzurre agli ottavi della spada
Tommaso Marini e Macchi sono arrivati ai quarti di finale nella scherma ai Mondiali 2026, mentre tre atlete italiane sono state qualificate agli ottavi della spada. Marini aspetta il vincente tra l’egiziano Tolba e il giapponese Imura, mentre Macchi sfida il vincente tra il padrone di casa Cheung e il russo Borodachev. La competizione prosegue con le sfide in programma nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:30 Tommaso Marini attende ai quarti uno tra l’egiziano Tolba ed il giapponese Imura. Per Macchi il vincente della sfida tra il padrone di casa Cheung ed il russo Borodachev. FILIPPO MACCHI b. Im Cheolwoo (KOR) 15-12! Alè Filippo! Finale di gara all’insegna del toscano, che vola ai quarti di finale. 9:26 Ripresa la sfida tra Macchi ed Im con l’azzurro avanti 13-11. 9:25 Arriva intanto la clamorosa doccia fredda per i padroni di casa. Eliminato il campione del mondo in carica! L’ungherese Daniel Dosa si impone per 15-13 su Choi Chun Yin Ryan aprendo scenari inattesi nella parte alta del tabellone. 9:23 Filippo Macchi è in vantaggio per 12-10 sul sudcoreano Im Cheolwoo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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