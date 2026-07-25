LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Marini e Macchi approdano ai quarti tre azzurre agli ottavi della spada

Notizia in breve

Tommaso Marini e Macchi sono arrivati ai quarti di finale nella scherma ai Mondiali 2026, mentre tre atlete italiane sono state qualificate agli ottavi della spada. Marini aspetta il vincente tra l’egiziano Tolba e il giapponese Imura, mentre Macchi sfida il vincente tra il padrone di casa Cheung e il russo Borodachev. La competizione prosegue con le sfide in programma nelle prossime ore.