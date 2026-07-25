LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | derby Bianchi-Marini agli ottavi! C’è anche Macchi Tris azzurro nei 16mi della spada donne out Fiamingo

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i Mondiali di scherma 2026, si è disputato il derby tra Bianchi e Marini agli ottavi di finale del fioretto. Marini ha battuto facilmente il francese Anane con il punteggio di 15-7, passando al terzo turno. Nel frattempo, nelle prove di spada femminile, la squadra italiana ha conquistato tre vittorie sui sedici, mentre Fiamingo è stata eliminata. È presente anche un atleta di nome Macchi nella competizione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci sarà dunque il derby tra Bianchi e Marini agli ottavi di finale del tabellone del fioretto. Marini supera 15-7 il francese Anane senza troppi patemi e raggiunge il terzo turno della competizione iridata Marini-Anane 14.7 Marini-Anane 13-6 Marini-Anane 12-5 Marini-Anane 12-3 Marini-Anane 10-3 Marini-Anane 9-2 Marini-Anane 8-1 Marini-Anane 6-1 Marini-Anane 5-1 Marini-Anane 4-0 Marini-Anane 3-0 Marini-Anane 1-0 6.08: Anche il rappresentante di Hong Kong Choi e il ceco Choupetnich accedono agli ottavi del fioretto Anche Filippo Macchi accede agli ottavi del fioretto contenendo il ritorno del giapponese Saito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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