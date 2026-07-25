Durante i Mondiali di scherma 2026, l’azzurro Macchi ha vinto il primo match contro Iimura con un punteggio di 3-2, conquistando un vantaggio iniziale. La sfida si è conclusa con un pareggio di 2-2, dopo una stoccata del giapponese. Macchi ha poi realizzato un’altra parata e risposto all’attacco dell’avversario, mantenendo il vantaggio. Nel frattempo, Rizzi si prepara per la gara di spada femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Macchi – Iimura 3-2, subito un nuovo vantaggio italiano. Macchi – Iimura 2-2, stoccata del giapponese. Macchi – Iimura 2-1, altra parata e risposta dell’azzurro. Macchi – Iimura 1-1, contrattacco del nipponico. Macchi – Iimura 1-0, la prima stoccata è di Filippo. Parata e risposta! 12.55 Adesso tocca al nostro Filippo Macchi, che farà di tutto per conquistare la sua seconda finale mondiale. L’azzurro è già sulla pedana con Iimura. 12.53 Il fiorettista ceco è il primo finalista della competizione invidiale maschile, prima finale mondiale in carriera per lui. Dosa – Choupenitch 8-15 Dosa – Choupenitch 8-14 Dosa – Choupenitch 8-13, finisce il primo periodo: il ceco è a due stoccate dalla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi vuole la finale del fioretto, poi Rizzi per la spada femminile

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