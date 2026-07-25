LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi vuole la finale del fioretto poi Rizzi per la spada femminile
Durante i Mondiali di scherma 2026, l’azzurro Macchi ha vinto il primo match contro Iimura con un punteggio di 3-2, conquistando un vantaggio iniziale. La sfida si è conclusa con un pareggio di 2-2, dopo una stoccata del giapponese. Macchi ha poi realizzato un’altra parata e risposto all’attacco dell’avversario, mantenendo il vantaggio. Nel frattempo, Rizzi si prepara per la gara di spada femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Macchi – Iimura 3-2, subito un nuovo vantaggio italiano. Macchi – Iimura 2-2, stoccata del giapponese. Macchi – Iimura 2-1, altra parata e risposta dell’azzurro. Macchi – Iimura 1-1, contrattacco del nipponico. Macchi – Iimura 1-0, la prima stoccata è di Filippo. Parata e risposta! 12.55 Adesso tocca al nostro Filippo Macchi, che farà di tutto per conquistare la sua seconda finale mondiale. L’azzurro è già sulla pedana con Iimura. 12.53 Il fiorettista ceco è il primo finalista della competizione invidiale maschile, prima finale mondiale in carriera per lui. Dosa – Choupenitch 8-15 Dosa – Choupenitch 8-14 Dosa – Choupenitch 8-13, finisce il primo periodo: il ceco è a due stoccate dalla finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi cerca la finale nel fioretto maschile, poi Rizzi nella spada femminileDurante i Mondiali di scherma 2026, la prima semifinale vede in pedana l’ungherese Dosa contro il ceco Choupenitich.
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi e Biancii agli ottavi nel fioretto! Santuccio, Rizzi e Caforio avanti nella spada, out FiamingoNel fioretto ai Mondiali 2026, Filippo Macchi e Biancii sono passati agli ottavi, con Macchi che ha superato il giapponese Saito.
Temi più discussi: LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: super rimonta di Macchi! Azzurro in semifinale e certo della medaglia. Ora il derby fra Santuccio e Rizzi; Mondiali di Hong Kong 2026 – Scattano i tabelloni principali: oggi in palio le prime medaglie con fiorettisti e spadiste in pedana | Link risultati live e video; Mondiali di scherma 2026: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi gli ultimi preliminari con la sciabola maschile in pedana | Link risultati live.
Mondiali di Scherma 2026, sciabola avanti: Torre, Gallo, Neri e Bertini qualificati al tabellone principale ilfaroonline.it/2026/07/24/mon… #news #notizie #cronaca x.com
Salute, benessere e inclusione al centro dei Mondiali Assoluti 2026. Oggi, all’Asia World Expo di Hong Kong, la Federazione Internazionale di Scherma ha organizzato la Conferenza di Medicina Sportiva focalizzata sulla tutela della salute degli atleti attraver facebook
LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi e Rizzi già a medaglia, si riparte alle 12.30 con le semifinali!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.04: L'ungherese Szemes vince 15-11 la sfida col polacco Rajski e si qualifica per gli ottavi del fioretto. Ora ... oasport.it
Scherma: Italia certa della medaglia anche nella spada ai Mondiali. Rizzi in semifinale!L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai Campionati Mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi ... oasport.it