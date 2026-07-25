Azione nei mondiali di scherma: tra i qualificati per i sedicesimi ci sono anche Bianchi e Macchi, che si sono aggiunti ad altri come Choi di Hong Kong, Choupenitch, Kahl, Saito e un atleta giapponese. Kahl sfiderà Bianchi, mentre Saito affronterà Macchi. La competizione prosegue con queste sfide decisive, mentre i primi risultati si stanno delineando.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.53: Avanzano ai sedicesimi, oltre a Bianchi e Macchi, Choi di Hong Kong, il ceco Choupenitch, il tedesco Kahl che affronterà Bianchi, il giapponese Saito, che affronterà Macchi 2.52: Ora la sfida tra Marini e il rappresentante di Singapore Loo Filippo Macchi si toglie di mezzo un brutto cliente, il coreano Kim che lo fa soffrire per oltre 20 minuti e poi si deve arrendere con il punteggio di 15-13. Azzurro ai sedicesimi Macchi-Kim Tae Hwan 14-13 Macchi-Kim Tae Hwan 14-12 Macchi-Kim Tae Hwan 14-11 Macchi-Kim Tae Hwan 13-11 Macchi-Kim Tae Hwan 13-10 Macchi-Kim Tae Hwan 12-10 Incontro fermo a 19? dalla fine del primo periodo tra Macchi e Kim. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Mazzhi e Bianchi ai sedicesimi nel fioretto!

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