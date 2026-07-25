Una schermitrice ha raggiunto la finale nel fioretto ai Mondiali 2026, mentre un altro atleta si è qualificato nella spada. Durante le gare, il punteggio tra Song e Tang si è mantenuto in equilibrio, con momenti di parità come 7-7 e 6-6, fino a un risultato di 10-8 a favore di Song. Le sfide sono in corso e i risultati aggiornati sono disponibili in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Song – Tang 10-8. Song – Tang 9-7. Song – Tang 8-7. Song – Tang 7-7. Song – Tang 6-6. Song – Tang 5-5. Song – Tang 4-4. Song – Tang 4-3. Song – Tang 4-2, il primo periodo è della coreana. Song – Tang 4-2. Song – Tang 3-2. Song – Tang 2-2. Song – Tang 1-1. Song – Tang 1-0. 13.37 Sulla pedana la coreana Sera Song e la cinese Junyao Tang. 13.35 Altra bellissima notizia, abbiamo una doppia finale da assistere tra pochissimo. Giulia Rizzi aspetta di conoscere la sua avversaria per lottare per l’oro nella spada femminile. Rizzi – Brych 15-6, colpo doppio! L’azzurra vola in finale nella spada femminile! Rizzi – Brych 14-5, ad una stoccata dalla finale! Rizzi – Brych 13-5, a segno l’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi in finale nel fioretto, Rizzi nella spada!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi cerca la finale nel fioretto maschile, poi Rizzi nella spada femminileDurante i Mondiali di scherma 2026, la prima semifinale vede in pedana l’ungherese Dosa contro il ceco Choupenitich.

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: Macchi e Biancii agli ottavi nel fioretto! Santuccio, Rizzi e Caforio avanti nella spada, out FiamingoNel fioretto ai Mondiali 2026, Filippo Macchi e Biancii sono passati agli ottavi, con Macchi che ha superato il giapponese Saito.

Temi più discussi: LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: super rimonta di Macchi! Azzurro in semifinale e certo della medaglia. Ora il derby fra Santuccio e Rizzi; Mondiali di Hong Kong 2026 – Scattano i tabelloni principali: oggi in palio le prime medaglie con fiorettisti e spadiste in pedana | Link risultati live e video; Mondiali di scherma 2026: programma, calendario e dove vedere le gare in diretta; Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi gli ultimi preliminari con la sciabola maschile in pedana | Link risultati live.

Mondiali di Scherma 2026, sciabola avanti: Torre, Gallo, Neri e Bertini qualificati al tabellone principale ilfaroonline.it/2026/07/24/mon… #news #notizie #cronaca x.com

Calendario Mondiali scherma 2026: orari 26 luglio, tv, streaming, italiani in garaDomani, domenica 26 luglio, ad Hong Kong proseguiranno i Mondiali senior 2026 di scherma: saranno assegnati altri due titoli iridati. In programma i ... oasport.it

DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2026 | Video streaming Rai: Macchi e Rizzi avanzano! (oggi sabato 25 luglio)Diretta Mondiali scherma 2026 streaming video Rai oggi sabato 25 luglio: orario, programma e risultato live delle finali della prima giornata. ilsussidiario.net