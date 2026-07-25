LIVE Scherma Mondiali 2026 in DIRETTA | Macchi e Rizzi già a medaglia si riparte alle 12.30 con le semifinali!
Alle 12.30 iniziano le semifinali dei Mondiali di scherma 2026. Già assegnate due medaglie: una a Macchi e una a Rizzi. La diretta riprenderà tra poco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Per questa prima parte di giornata dei Mondiali di scherma 2026 è tutto. La Diretta Live testuale riprenderà alle 12.30 con le semifinali del torneo di fioretto maschile. Grazie per il momento per averci seguito, a più tardi! 11.32 Nell’altra semifinale si sfideranno invece l’ungherese Dosa contro il ceco Choupenitch. 11.31 Anche nel torneo del fioretto maschile l’Italia è riuscita a piazzare un atleta in semifinale (e quindi a medaglia), si tratta di Filippo Macchi, che alle 12.30 se la vedrà contro il giapponese Kazuki Iimura. 11.30 Le semifinali della spada femminile andranno in scena alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
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