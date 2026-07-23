LIVE Italia-Georgia 8-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | prova la fuga il Settebello!

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 6.49, Adeishvili ha segnato per la Georgia approfittando di una disattenzione della difesa italiana, portando il punteggio a 7-6. Poco prima, alle 6.24, Condemi aveva segnato il suo gol, portando il punteggio a 8-6. La partita tra Italia e Georgia si sta giocando in diretta durante la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.24? Goooooooool Condemi, reti in rapida successione, Italia-Georgia 8-6. 6.49? Gol di Adeishvili, che approfitta di una disattenzione, Italia-Georgia 7-6. 7.55? Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Georgia 7-5. 1.49? Gol di Akhvlediani che dalla distanza anche lui sorprende gli azzurri, Italia-Georgia 7-5. 2.08? Goooooooooooool, Iocchi Gratta schiaccia in porta in superiorità numerica, Italia-Georgia 7-4. 2.34? Gol dalla distanza di Dadvani che trova un tiro incredibile, Italia-Georgia 6-4. 4.52? Gooooooooooooool, Alesiani si libera e segna con un gran tiro, Italia-Georgia 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

live italia georgia 8 6 world cup pallanuoto 2026 in diretta prova la fuga il settebello
© Oasport.it - LIVE Italia-Georgia 8-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: prova la fuga il Settebello!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali

Video Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tabellone da sfruttare per il SettebelloAlle 10:00 italiane, si è aperto il match tra Italia e Georgia nei quarti di finale della Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile a...

LIVE Italia-Georgia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: inizia il primo quarto!La partita tra Italia e Georgia nella coppa del mondo di pallanuoto 2026 è iniziata con il primo quarto.

Argomenti più discussi: M20 EHF Championship: Italia in scioltezza sulla Georgia e aspettando lo scontro diretto coi Paesi Bassi; LIVE Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tabellone da sfruttare per il Settebello; Junior World Championship 2026: l’Italia spazza via la Georgia. Ora la finale per il 9° posto; Italia U20: netta vittoria sulla Georgia al Mondiale U20.

italia georgia live italia georgia 8LIVE Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tabellone da sfruttare per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l'Italia e la Georgia, valido per i quarti di ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web