LIVE Italia-Georgia 8-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | prova la fuga il Settebello!
Alle 6.49, Adeishvili ha segnato per la Georgia approfittando di una disattenzione della difesa italiana, portando il punteggio a 7-6. Poco prima, alle 6.24, Condemi aveva segnato il suo gol, portando il punteggio a 8-6. La partita tra Italia e Georgia si sta giocando in diretta durante la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.24? Goooooooool Condemi, reti in rapida successione, Italia-Georgia 8-6. 6.49? Gol di Adeishvili, che approfitta di una disattenzione, Italia-Georgia 7-6. 7.55? Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Georgia 7-5. 1.49? Gol di Akhvlediani che dalla distanza anche lui sorprende gli azzurri, Italia-Georgia 7-5. 2.08? Goooooooooooool, Iocchi Gratta schiaccia in porta in superiorità numerica, Italia-Georgia 7-4. 2.34? Gol dalla distanza di Dadvani che trova un tiro incredibile, Italia-Georgia 6-4. 4.52? Gooooooooooooool, Alesiani si libera e segna con un gran tiro, Italia-Georgia 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Leggo. . Georgia Mos, originaria di Sanremo ma cittadina del mondo, è oggi una delle DJ e producer italiane più seguite e apprezzate a livello internazionale, inserita anche nelle prestigiose classifiche delle migliori DJ al mondo. Dopo essersi esibita in templi facebook
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