LIVE Italia-Georgia 8-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | prova la fuga il Settebello!

Notizia in breve

Alle 6.49, Adeishvili ha segnato per la Georgia approfittando di una disattenzione della difesa italiana, portando il punteggio a 7-6. Poco prima, alle 6.24, Condemi aveva segnato il suo gol, portando il punteggio a 8-6. La partita tra Italia e Georgia si sta giocando in diretta durante la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026.