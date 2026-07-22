Alle 10:00 italiane, si è aperto il match tra Italia e Georgia nei quarti di finale della Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile a Sydney. La partita si sta svolgendo in diretta, con il tabellone che favorisce il team italiano, pronto a sfruttare questa occasione per avanzare ulteriormente nel torneo. La cronaca segue minuto dopo minuto l’andamento dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Georgia, valido per i quarti di finale della Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia. La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima del programma ed avrà inizio alle ore 7.00 italiane: la vincente affronterà in semifinale la vincente di Grecia-Montenegro alle ore 12.15 italiane di sabato 25 luglio. Dall’altro lato del tabellone si affronteranno le vincenti di Spagna-Australia ed Ungheria-Croazia. I 15 azzurri convocati dal CT Sandro Campagna: Jacopo Alesiani,... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tabellone da sfruttare per il Settebello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full Match Highlights | Hungary vs Greece | 2025 Water Polo World Cup Super Final | Semi-Final

Notizie e thread social correlati

Settebello, sfida alla Georgia nei quarti della World Cup: orario, diretta tv e convocati dell’ItaliaGli azzurri scendono in campo giovedì 23 luglio alle 7 ora italiana per la partita dei quarti di finale della World Cup a Sydney.

Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario 23 luglio, tv, programma, streamingIl 23 luglio si giocano i quarti di finale della World Cup di pallanuoto maschile a Sydney.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario quarti di finale, programma, streaming; Junior World Championship 2026: l’Italia spazza via la Georgia. Ora la finale per il 9° posto; World Cup. Settebello a Sydney. Il 23 luglio c'è la Georgia in diretta Rai; Qualificazioni FIBA Basketball World Cup 2027: calendario, partite e dove vederle su DAZN | DAZN News Italia.

LIVE Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tabellone da sfruttare per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l'Italia e la Georgia, valido per i quarti di ... oasport.it

Gli Azzurrini di Andrea Di Giandomenico tornano in campo nel Junior World Championship 2026: ecco dove vedere in diretta streaming gratuita la sfida contro i padroni di casa della Georgia x.com

Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario 23 luglio, tv, programma, streamingI quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma a Sydney, in Australia, si disputeranno domani, giovedì 23 luglio: si ... oasport.it

Thread della Partita - Italia U20s v Scozia U20s | Campionato del Mondo Juniores 2026 | Gruppo B reddit