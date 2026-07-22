LIVE Italia-Georgia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tabellone da sfruttare per il Settebello

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10:00 italiane, si è aperto il match tra Italia e Georgia nei quarti di finale della Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile a Sydney. La partita si sta svolgendo in diretta, con il tabellone che favorisce il team italiano, pronto a sfruttare questa occasione per avanzare ulteriormente nel torneo. La cronaca segue minuto dopo minuto l’andamento dell’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Georgia, valido per i quarti di finale della Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia. La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima del programma ed avrà inizio alle ore 7.00 italiane: la vincente affronterà in semifinale la vincente di Grecia-Montenegro alle ore 12.15 italiane di sabato 25 luglio. Dall’altro lato del tabellone si affronteranno le vincenti di Spagna-Australia ed Ungheria-Croazia. I 15 azzurri convocati dal CT Sandro Campagna: Jacopo Alesiani,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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