LIVE Italia-Georgia 18-12 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | vittoria per il Settebello che conquista l’accesso in semifinale!

Notizia in breve

Il Settebello ha battuto la Georgia 18-12 e si è qualificato per le semifinali del Mondiale di pallanuoto 2026. La partita si è conclusa pochi istanti fa, con il punteggio finale. La partita si è svolta senza ulteriori interruzioni, e il risultato ha permesso alla squadra italiana di avanzare nella fase successiva del torneo. La semifinale è prevista per sabato alle 12.15. Tra i giocatori, Condemi ha ottenuto le migliori prestazioni, anche per la sua presenza in campo.