LIVE Italia-Georgia 18-12 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | vittoria per il Settebello che conquista l’accesso in semifinale!
Il Settebello ha battuto la Georgia 18-12 e si è qualificato per le semifinali del Mondiale di pallanuoto 2026. La partita si è conclusa pochi istanti fa, con il punteggio finale. La partita si è svolta senza ulteriori interruzioni, e il risultato ha permesso alla squadra italiana di avanzare nella fase successiva del torneo. La semifinale è prevista per sabato alle 12.15. Tra i giocatori, Condemi ha ottenuto le migliori prestazioni, anche per la sua presenza in campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.19 Grazie per averci seguito e appuntamento a sabato alle ore 12.15 per la semifinale! 8.16 Alcune statistiche del match, il migliore in campo va a Condemi autore di una partita strepitosa anche sotto l’aspetto del carisma. Gli sprint vanno 2 alla Georgia e due all’Italia. Da segnalare la doppietta di Cassia con due reti pregevoli. 8.15 Il Settebello vince con il minimo sforzo, gioca bene ma concede anche molto. La Georgia disputa una partita al massimo delle proprie possibilità con delle conclusioni0 dei singoli davvero apprezzabili. L’Italia ora dovrà alzare il livello in vista della semifinale di sabato contro una tra Montenegro e Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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L'Italia conquista il primo pass per una finale agli Europei Giovanili di Roma. A meritarselo sono gli Allievi del ricurvo Matilde Manini e Nicolò Mazzuoli che nel mixed team sfideranno per il bronzo la Georgia (venerdì alle 11.05 con diretta streaming sul canal facebook
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