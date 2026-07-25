LIVE Italia-Grecia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | dalle 12.15 l’inizio della semifinale

Alle 12:15 è iniziata la semifinale tra Italia e Grecia nella Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, disputata nello stadio di Sydney. L’impianto del World Acquatics era pieno di pubblico, che ora sta abbandonando gli spalti dopo la partita. La partita ha visto due squadre affrontarsi in un match molto atteso, con i tifosi australiani che hanno assistito alla sfida prima di lasciare la struttura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:07 Tutto pronto nello splendido impianto del World Acquatics di Sydney. Pubblico di fede australiano che sta man mano lasciando gli spalti dopo la delusione patita poc’anzi. 12:03 Appena completata la prima semifinale con l’Ungheria che ha beffato i padroni di casa dell’Australia con il punteggio di 13-12. Saranno dunque i magiari i rivali della vincente di Italia-Australia. 11:59 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Grecia, seconda semifinale di World Cup 2026. Poco più di 15 minuti all’ingresso in vasca delle due compagini. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di World Cup 2026 tra Italia e Grecia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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