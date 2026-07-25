LIVE Italia-Grecia 4-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | doppio vantaggio degli ellenici

Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Grecia nella World Cup di pallanuoto 2026, la Grecia ha segnato due reti consecutive, portandosi avanti. La prima rete è stata segnata da un tocco deviato, che ha sorpreso il portiere italiano. Successivamente, un fallo grave commesso da un giocatore italiano ha portato all'espulsione temporanea. La partita prosegue con il punteggio di 4-6 in favore della Grecia.