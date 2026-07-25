LIVE Italia-Grecia 4-6 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | doppio vantaggio degli ellenici

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Italia e Grecia nella World Cup di pallanuoto 2026, la Grecia ha segnato due reti consecutive, portandosi avanti. La prima rete è stata segnata da un tocco deviato, che ha sorpreso il portiere italiano. Successivamente, un fallo grave commesso da un giocatore italiano ha portato all'espulsione temporanea. La partita prosegue con il punteggio di 4-6 in favore della Grecia.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.00 Rete Grecia. Peccato, la deviazione di Guerrato spiazza Nicosia. Italia 4 Grecia 6. 7.20 Secondo fallo grave di Dolce, che finisce nel pozzetto. 8.00 Gli azzurri si fiondano sul pallone aggiudicandosi lo sprint. TERZO PERIODO 13:00 Azzurri sotto a metà gara, ma importante reazione in inferiorità numerica. Necessario non aver perso la scia degli ellenici. FINE SECONDO PERIODO 0.30 Ultime fasi del secondo periodo. 1.00 RETEEE ITALIAAA! Iocchi Gratta si sblocca e sigla la rete del 4-5. 2.00 Ancora super Tzortzatos. Il greco para il rigore a Ferrero. 2.00 Rigore per gli azzurri! 2.20 Doppio intervento miracoloso di Tzortzatos. 🔗 Leggi su Oasport.it

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