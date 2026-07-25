LIVE Italia-Grecia 1-0 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | rete di Dolce

Notizia in breve

Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia, l’Italia ha segnato il primo gol al minuto 6.40 grazie a una conclusione di Dolce, che ha finalizzato un’azione efficace. A circa 20 secondi dopo, Alesiani ha conquistato il primo possesso per gli azzurri. La partita si sta svolgendo in diretta e può essere seguita aggiornando la piattaforma online dedicata.