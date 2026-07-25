LIVE Italia-Grecia 1-0 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | rete di Dolce
Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia, l’Italia ha segnato il primo gol al minuto 6.40 grazie a una conclusione di Dolce, che ha finalizzato un’azione efficace. A circa 20 secondi dopo, Alesiani ha conquistato il primo possesso per gli azzurri. La partita si sta svolgendo in diretta e può essere seguita aggiornando la piattaforma online dedicata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.40 GOOOL ITALIAAA! Splendida azione degli azzurri, con Dolce che finalizza. 7.00 Alesiani conquista il primo possesso. PRIMO PERIODO 12:22 Si prosegue con l’inno nazionale greco. 12:20 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 12:18 In corso la presentazione dei due roster. A breve gli inni nazionali. 12:14 Countdown terminato. Le formazioni escono dal tunnel degli spogliatoi. 12:10 Italia che arriva da due sconfitte consecutive contro gli ellenici subite agli scorsi europei. Bisogna sovvertire gli esiti delle ultime apparizioni. 12:07 Tutto pronto nello splendido impianto del World Acquatics di Sydney. 🔗 Leggi su Oasport.it
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#Grecia #Confini Dove abita il coraggio? A pochi giorni dal rientro in Italia, porto con me la gratitudine per un viaggio che ha chiuso un cerchio e aperto una nuova soglia. Il coraggio non è da custodire: è da vivere, fino all'ultima goccia. #Coraggio x.com
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