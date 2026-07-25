LIVE Italia-Grecia 2-1 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | termina il primo periodo

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Italia e Grecia di pallanuoto si è conclusa con il primo periodo a favore dell’Italia, che ha segnato due reti contro una degli avversari. Durante questa fase, entrambe le squadre hanno commesso errori, con alcune imprecisioni in attacco e difesa. La cronaca segnala che il primo quarto si è chiuso con un risultato di 2-1. La partita prosegue e sarà possibile seguire aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO PERIODO 0.30 Qualche pasticcio da ambo i lati, ci avviciniamo alla conclusione del primo periodo. 1.00 Ottima difesa degli azzurri, che chiudono gli spazi ai tentativi di conclusione degli ellenici. 1.30 GOOOOL ITALIAAAA! Sassata di Stefano Guerrato ed è 2-1 per gli azzurri. 2.00 Due minuti al termine del primo periodo. 2.40 Gran ritmo in questo primo tempo. Si nuota a velocità elevate senza interruzioni. 3.00 Pareggio Grecia. Skoumpakis si allunga e trasforma l’ottimo assist del compagno. 3.30 Altro fallo grave in casa azzurra. Fuori Dolce. 4.00 Ancora Nicosia protagonista. L’estremo difensore salva il Settebello. 🔗 Leggi su Oasport.it

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