LIVE Italia-Grecia 2-1 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | termina il primo periodo

Notizia in breve

La partita tra Italia e Grecia di pallanuoto si è conclusa con il primo periodo a favore dell’Italia, che ha segnato due reti contro una degli avversari. Durante questa fase, entrambe le squadre hanno commesso errori, con alcune imprecisioni in attacco e difesa. La cronaca segnala che il primo quarto si è chiuso con un risultato di 2-1. La partita prosegue e sarà possibile seguire aggiornamenti in tempo reale.