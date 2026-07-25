LIVE Italia-Grecia 3-3 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | di Ferrero il gol del pareggio

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita Italia-Grecia di pallanuoto termina 3-3, con un gol di Ferrero che segna il pareggio. Al minuto 5.00, la conclusione di Del Basso viene murata. La Grecia riparte subito dopo. Alle 5.40, Nicosia effettua un intervento decisivo in difesa, mentre la Grecia spreca un'occasione di superiorità numerica dopo un fallo grave commesso da Guerrato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.00 Murata la conclusione di Del Basso. Ripartono gli ellenici. 5.40 Splendido intervento a due braccia di Nicosia con la Grecia che spreca ancora in superiorità dopo il fallo grave di Guerrato. 6.06 RETEEE ITALIAAAA! Diagonale basso chirurgico di Ferrero, con la difesa ellenica presa sul tempo. 3 pari. 6.40 Non sbaglia Kalogeropoulos, che incrocia spiazzando Nicosia. Italia 2 Grecia 3. 6.40 Tiro di rigore per la Grecia. Troppi i falli degli italiani. 7.00 Fallo in attacco di Del Basso. Sul capovolgimento di fronte Guerrato commette un fallo grave. 7.40 Pareggio Grecia. Gran conclusione di Chalyvopoulos con Nicosia beffato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

live italia grecia 3 3 world cup pallanuoto 2026 in diretta di ferrero il gol del pareggio
© Oasport.it - LIVE Italia-Grecia 3-3, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: di Ferrero il gol del pareggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia - Grecia 10-15: gli Highlights | Europei femminili di Pallanuoto 2026

Video Italia - Grecia 10-15: gli Highlights | Europei femminili di Pallanuoto 2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Italia-Georgia 5-3, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Ferrero di forza mette in rete!

Leggi anche: LIVE Italia-Georgia 7-5, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Ferrero di forza mette in rete!

Temi più discussi: LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello si gioca l’accesso in finale; Torneo di Bassano del Grappa, nella prima giornata Italia-Grecia 79-86 (Conti 16); Pallanuoto, Settebello in semifinale di World Cup: Georgia ko 18-12; World Cup. Italia-Georgia 18-12, Settebello in semifinale con la Grecia.

italia grecia live italia grecia 3LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dalle 12.15 l’inizio della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della semifinale di World Cup 2026 tra Italia e Grecia. Il ... oasport.it

italia grecia live italia grecia 3Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026: orario semifinale 25 luglio, programma, streamingLe semifinali della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma a Sydney, in Australia, si disputeranno domani, sabato 25 luglio: l'ultimo match ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web