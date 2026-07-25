LIVE Italia-Grecia 3-3 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | di Ferrero il gol del pareggio
La partita Italia-Grecia di pallanuoto termina 3-3, con un gol di Ferrero che segna il pareggio. Al minuto 5.00, la conclusione di Del Basso viene murata. La Grecia riparte subito dopo. Alle 5.40, Nicosia effettua un intervento decisivo in difesa, mentre la Grecia spreca un'occasione di superiorità numerica dopo un fallo grave commesso da Guerrato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.00 Murata la conclusione di Del Basso. Ripartono gli ellenici. 5.40 Splendido intervento a due braccia di Nicosia con la Grecia che spreca ancora in superiorità dopo il fallo grave di Guerrato. 6.06 RETEEE ITALIAAAA! Diagonale basso chirurgico di Ferrero, con la difesa ellenica presa sul tempo. 3 pari. 6.40 Non sbaglia Kalogeropoulos, che incrocia spiazzando Nicosia. Italia 2 Grecia 3. 6.40 Tiro di rigore per la Grecia. Troppi i falli degli italiani. 7.00 Fallo in attacco di Del Basso. Sul capovolgimento di fronte Guerrato commette un fallo grave. 7.40 Pareggio Grecia. Gran conclusione di Chalyvopoulos con Nicosia beffato. 🔗 Leggi su Oasport.it
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