LIVE Italia-Georgia 7-5 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Ferrero di forza mette in rete!

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, l’Italia ha vinto 7-5. A 1 minuto e 49 secondi dal termine, un gol di Akhvlediani dalla distanza ha ridotto il punteggio. Poco dopo, a 2 minuti e 8 secondi, Iocchi Gratta ha segnato in superiorità numerica, portando l’Italia a 7 punti. La partita prosegue con azioni e segnature di entrambe le squadre.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.49? Gol di Akhvlediani che dalla distanza anche lui sorprende gli azzurri, Italia-Georgia 7-5. 2.08? Goooooooooooool, Iocchi Gratta schiaccia in porta in superiorità numerica, Italia-Georgia 7-4. 2.34? Gol dalla distanza di Dadvani che trova un tiro incredibile, Italia-Georgia 6-4. 4.52? Gooooooooooooool, Alesiani si libera e segna con un gran tiro, Italia-Georgia 6-3. 5.57? Goooooooooooooool, Guerrato dopo una bella azione corale, Italia-Georgia 5-3. 7.08? Gol di Adeishvili che riceve un passaggio sbagliato azzurro, Italia-Georgia 4-3. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla alla Georgia. Finisce il primo quarto, Italia-Georgia 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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