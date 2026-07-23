LIVE Italia-Georgia 7-5 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Ferrero di forza mette in rete!

Notizia in breve

Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, l’Italia ha vinto 7-5. A 1 minuto e 49 secondi dal termine, un gol di Akhvlediani dalla distanza ha ridotto il punteggio. Poco dopo, a 2 minuti e 8 secondi, Iocchi Gratta ha segnato in superiorità numerica, portando l’Italia a 7 punti. La partita prosegue con azioni e segnature di entrambe le squadre.