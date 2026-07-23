LIVE Italia-Georgia 7-5 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Ferrero di forza mette in rete!
Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, l’Italia ha vinto 7-5. A 1 minuto e 49 secondi dal termine, un gol di Akhvlediani dalla distanza ha ridotto il punteggio. Poco dopo, a 2 minuti e 8 secondi, Iocchi Gratta ha segnato in superiorità numerica, portando l’Italia a 7 punti. La partita prosegue con azioni e segnature di entrambe le squadre.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.49? Gol di Akhvlediani che dalla distanza anche lui sorprende gli azzurri, Italia-Georgia 7-5. 2.08? Goooooooooooool, Iocchi Gratta schiaccia in porta in superiorità numerica, Italia-Georgia 7-4. 2.34? Gol dalla distanza di Dadvani che trova un tiro incredibile, Italia-Georgia 6-4. 4.52? Gooooooooooooool, Alesiani si libera e segna con un gran tiro, Italia-Georgia 6-3. 5.57? Goooooooooooooool, Guerrato dopo una bella azione corale, Italia-Georgia 5-3. 7.08? Gol di Adeishvili che riceve un passaggio sbagliato azzurro, Italia-Georgia 4-3. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla alla Georgia. Finisce il primo quarto, Italia-Georgia 4-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tabellone da sfruttare per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l'Italia e la Georgia, valido per i quarti di ... oasport.it
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