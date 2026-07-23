LIVE Italia-Georgia 5-3 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Ferrero di forza mette in rete!
Alle 7.08, un gol di Adeishvili ha ridotto il punteggio a 4-3. Alle 5.57, Guerrato ha segnato il quinto gol dopo un’azione corale, portando il punteggio a 5-3. Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, il risultato è passato da 4-3 a 5-3 in favore degli azzurri.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.57? Goooooooooooooool, Guerrato dopo una bella azione corale, Italia-Georgia 5-3. 7.08? Gol di Adeishvili che riceve un passaggio sbagliato azzurro, Italia-Georgia 4-3. 7.55? Inizia il secondo quarto, palla alla Georgia. Finisce il primo quarto, Italia-Georgia 4-2. 1.14? Gol di Dadvani che approfitta della doppia superiorità numerica, Italia-Georgia 4-2. 2.30? Rete della Georgia di Dadvani con una ottima conclusione, Italia-Georgia 4-1. 2.57? Goooooooooooooool, Condemi piega le mani al portiere, Italia-Georgia 4-0. 3.34? Gooooooooooool, Ferrero in superiorità numerica trova la porta, Italia-Georgia 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
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