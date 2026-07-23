LIVE Italia-Georgia 5-3 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Ferrero di forza mette in rete!

Notizia in breve

Alle 7.08, un gol di Adeishvili ha ridotto il punteggio a 4-3. Alle 5.57, Guerrato ha segnato il quinto gol dopo un’azione corale, portando il punteggio a 5-3. Durante la partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, il risultato è passato da 4-3 a 5-3 in favore degli azzurri.