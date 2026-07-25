La partita tra Italia e Brasile si sta giocando in una semifinale della Nations League 2026 di volley femminile. Le due squadre si affrontano in un match che sta regalando emozioni intense, con scambi rapidi e un ritmo elevato. La gara si svolge in un palazzetto gremito di tifosi, con entrambe le formazioni che cercano di mettere in difficoltà le avversarie fin dai primi scambi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 13.30 Com’è il Brasile senza Gabi? – Tabellone e calendario Nations League – La presentazione di Italia-Brasile Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Brasile, semifinale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Macao (Cina) per andare a caccia della qualificazione a quello che sarebbe il terzo atto conclusivo consecutivo nella massima competizione internazionale itinerante. Le Campionesse del Mondo sono attese dal durissimo esame contro la corazzata sudamericana, in quella che sarà la rivincita della semifinale dell’ultima rassegna iridata, dove le azzurre prevalsero al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: semifinale da brividi contro le rivali di una vita

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