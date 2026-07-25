LIVE Italia-Brasile 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre trascinate da Fahr e Sylla 25-21

Notizia in breve

Durante la partita di volley femminile tra Italia e Brasile nella Nations League 2026, le azzurre hanno vinto il primo set 25-21. Fahr e Sylla hanno contribuito con punti chiave, mentre Egonu è entrata nel finale di set, segnando due punti importanti. Nel corso del set, Fahr ha totalizzato sei punti, Sylla e Nervini quattro ciascuna, prendendo in mano l’attacco e portando avanti la squadra.