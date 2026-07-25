LIVE Italia-Brasile 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre trascinate da Fahr e Sylla 25-21
Durante la partita di volley femminile tra Italia e Brasile nella Nations League 2026, le azzurre hanno vinto il primo set 25-21. Fahr e Sylla hanno contribuito con punti chiave, mentre Egonu è entrata nel finale di set, segnando due punti importanti. Nel corso del set, Fahr ha totalizzato sei punti, Sylla e Nervini quattro ciascuna, prendendo in mano l’attacco e portando avanti la squadra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 Per Egonu 2 punti fondamentali quando è subentrata nel finale di set per il doppio cambio. 10.29 A prendere le redini dell’attacco sono state Fahr (6), Sylla (4) e Nervini (4). 10.28 L’Italia si è aggiudicata il primo parziale nonostante una prestazione sin qui molto sottotono di Antropova. Sin qui un solo punto per lei. 25-21 Diagonale vincente di Egonu. ITALIA-BRASILE 1-0 dopo il primo set. 24-21 Nervini subisce un muro da Luzia. Time-out Velasco. 24-20 Scambio lungo e parallela di Kisy. 24-19 Ace di Antropova. Strappo decisivo dell’Italia. Entrano Macris e Kisy per il Brasile. 23-19 Muro di Fahr su Ana Cristina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE
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