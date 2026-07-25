Durante la partita di volley femminile tra Italia e Brasile nella Nations League 2026, le azzurre hanno perso il primo set per 24-26. Sia Antropova che Egonu non stanno giocando al meglio, e le italiane si trovano in una posizione difficile. La partita è ancora in corso e si aspetta di vedere come il tecnico deciderà di reagire a questa situazione complicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Le azzurre sono spalle al muro. Sia Antropova sia Egonu non stanno vivendo una gran serata. Cosa si inventerà Velasco in questa situazione difficile? 11.34 Il Brasile si conferma una squadra che dà tanto fastidio all’Italia. E non c’è Gabi. 24-26 Bergmann mura Egonu. ITALIA-BRASILE 1-2. 24-25 L’Italia pasticcia in ricostruzione, peccato. Fahr aveva difeso il diagonale di Ana Cristina. 24-24 Confenuto il primo diagonale di Sylla, non il secondo. Si va ai vantaggi. 23-24 Imprendibile diagonale di Ana Cristina. Entra Giovannini per la battuta. 23-23 Difesa la parallela di Egonu, poi Orro a segno di prima intenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 1-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: azzurre spalle al muro, 24-26

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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