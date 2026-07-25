LIVE Italia-Brasile 1-1 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | tutto da rifare 21-25

La partita tra Italia e Brasile termina 1-1 nella Nations League femminile di volley 2026. Il set si è chiuso con il punteggio di 21-25. Entrambe le squadre hanno realizzato cinque muri e le azzurre hanno messo a segno tre ace, mentre le sudamericane uno. Nervini ha segnato otto punti, risultando la miglior realizzatrice azzurra finora. La partita resta aperta, tutto da rifare nel secondo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 5 muri a testa per le due squadre, 3 ace per le azzurre e 1 per le sudamericane. 11.01 Sin qui Nervini miglior realizzatrice azzurra con 8 punti. Pensate che Egonu ed Antropova hanno realizzato gli stessi punti: 4. Egonu, tuttavia, ha giocato solo alcuni scambi grazie al doppio cambio. 21-25 Difeso il primo tempo di Fahr, poi mani fuori di Ana Cristina. ITALIA-BRASILE 1-1. Tra queste due squadre è sempre una battaglia. Come da tradizione. 21-24 Parallela di Bergmann. 21-23 Muro di Nervini su Rosamaria. 20-23 Ace di Meli. Time-out Brasile. Il margine attuale deriva dal parziale iniziale di 2-6. Recuperare 3 o 4 punti ad una squadra come il Brasile è decisamente complesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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