LIVE Italia-Olanda 1-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre convincenti nel primo set 25-21
L’Italia ha vinto il primo set contro l’Olanda nella Nations League di volley femminile, con un punteggio di 25-21. Nervini ha chiuso il parziale con un diagonale da zona 4, dopo aver inciso poco nel corso del set. La partita è in corso e si può seguire in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Final Eight – Le convocate dell’Italia 2-1 Vincente Jansen da zona 4 2-0 Diagonale di Nervini da zona 4 1-0 Muroooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-21 E’ Nervini a chiudere un set dove era riuscita ad incidere poco. Suo il punto finale in diagonale da zona 4 staccata da rete. Italia comunque convincente in tutti i fondamentali. Successo meritato delle azzurre nel primo parziale, 1-0 24-21 Ace di Dambrink 24-20 Invasione Italia 24-19 Errore al servizio Italia 24-18 Palla spinta di Antropova da zona 2 23-18 Muro di Dambrink su Nervini che sta facendo tanta fatica in... 🔗 Leggi su Oasport.it
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