LIVE Italia-Olanda 3-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | Antropova e Adigwe fanno la differenza

Da oasport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto l’Olanda con un punteggio di 3-0 nella partita di Nations League femminile di volley. Durante l’incontro, Antropova e Adigwe sono state le giocatrici più in evidenza, contribuendo alla vittoria della squadra italiana. La partita si è conclusa alle 2.34, e l’evento si è svolto sotto gli occhi di un pubblico che ha seguito tutto in diretta. L’appuntamento successivo è alle 20 di questa sera.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI ITALIA-OLANDA 3-0 2.34: Per ora è tutto ma l’appuntamento per il volley è per questa sera alle 20.30 con Italia-Turchia. Grazie per averci seguito e buonanotte 2.32: In casa Italia 18 punti di Antropova, 14 di Adigwe, poi 8 per Omoruyi, 7 per una Nwakalor molto attenta a muro. In casa Olanda nessuna giocatrice in doppia cifra: 8 punti per Van de Vosse, 7 a testa per Jansen, Timmerman e Dambrink 2.30: Prosegue l’esperimento di Antropova in ricezione. Oggi la forte schiacciatrice azzurra ha sofferto a tratti la ficcante battuta olandese ma non ha subito psicologicamente gli errori commessi ed è riuscita comunque a giocare un buon match. 🔗 Leggi su Oasport.it

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