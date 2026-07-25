LIVE F1 Ungheria | alle 12.30 le libere 3 Ferrari a caccia di conferme Kimi cerca di avvicinarsi
Alle 12.30 si sono svolte le libere 3 del Gran Premio d'Ungheria 2026 all'Hungaroring di Budapest. La Ferrari ha cercato di ottenere conferme sulle proprie prestazioni, mentre un altro pilota ha tentato di avvicinarsi ai migliori in classifica. La sessione è stata trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now.
Leggete qui il calendario della stagione di F1. Leggete qui la classifica completa. Il GP d'Ungheria 2026, in programma dall'Hungaroring di Budapest sarà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su Now. In chiaro su TV8 in differita. Diretta testuale su Gazzetta.it.?Oggi: 12.30 - Prove Libere 3. Ore 16 Qualifiche (diff. TV8 alle 18).Domani: ore 15 GP Ungheria (diff. TV8 alle 18.30). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Ferrari.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, le Ferrari cercano conferme dopo l’ottima giornata di ieri
Leggi anche: LIVE F1 Ungheria, alle 13.30 le Libere 1. Riparte la caccia ad Antonelli
Temi più discussi: F1 GP Ungheria 2026, FP3: ultima sessione di libere, ultimi ritocchi alle auto. Si parte alle 12.30 – DIRETTA; LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari stellare, Hamilton il più veloce davanti a Leclerc! Antonelli fuori dai 10; Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Gp Ungheria: orario e dove vederle in tv; F1 LIVE GP Ungheria: segui le prove libere del venerdì.
#F1 diretta GP Ungheria: segui la seconda sessione di prove libere LIVE x.com
F1 diretta GP Ungheria: segui la seconda sessione di prove libere LIVE facebook
DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 3Diretta F1 - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell'Hungaroring dove, a partire dalle 12:30, si disputerà il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio ... f1grandprix.motorionline.com
F1 GP Ungheria 2026, FP3: ultima sessione di libere, ultimi ritocchi alle auto. Si parte alle 12.30 – DIRETTASegui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 3 del GP Ungheria F1, LIVE dalle 12.15 di sabato 25 luglio 2026 ... formulapassion.it