LIVE F1 Ungheria | alle 12.30 le libere 3 Ferrari a caccia di conferme Kimi cerca di avvicinarsi

Notizia in breve

Alle 12.30 si sono svolte le libere 3 del Gran Premio d'Ungheria 2026 all'Hungaroring di Budapest. La Ferrari ha cercato di ottenere conferme sulle proprie prestazioni, mentre un altro pilota ha tentato di avvicinarsi ai migliori in classifica. La sessione è stata trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now.