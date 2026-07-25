LIVE F1 GP Ungheria 2026 in DIRETTA | alle 12.30 la FP3 le Ferrari cercano conferme dopo l’ottima giornata di ieri
Alle 12.30 si svolge la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, con le Ferrari alla ricerca di conferme dopo le prestazioni di ieri. La giornata di oggi include anche le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. La FP3 precede la sessione di qualifiche ufficiali, prevista nel primo pomeriggio. La diretta copre l’intero programma, con aggiornamenti sui tempi e le strategie delle scuderie.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Buongiorno e benvenuti a Budapest! Tra 40 minuti scatterà l’attesissimo sabato del Gran Premio di Ungheria! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring assisteremo a un day-2 particolarmente intenso e il risultato del time-attack potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della conquista del successo domani. Spesso il circuito magiaro è paragonato ad una pista di kart per la sua ridotta lunghezza e tortuosità. È presente un solo vero e proprio rettilineo che coincide con la griglia di partenza e rappresenta una delle poche opportunità di sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it
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DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 3Diretta F1 - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell'Hungaroring dove, a partire dalle 12:30, si disputerà il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio ... f1grandprix.motorionline.com
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