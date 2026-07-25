CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Buongiorno e benvenuti a Budapest! Tra 40 minuti scatterà l’attesissimo sabato del Gran Premio di Ungheria! Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’ Hungaroring assisteremo a un day-2 particolarmente intenso e il risultato del time-attack potrebbe rivelarsi decisivo ai fini della conquista del successo domani. Spesso il circuito magiaro è paragonato ad una pista di kart per la sua ridotta lunghezza e tortuosità. È presente un solo vero e proprio rettilineo che coincide con la griglia di partenza e rappresenta una delle poche opportunità di sorpasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, le Ferrari cercano conferme dopo l’ottima giornata di ieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, gli highlights delle prove libere 1 e 2 del GP di Monaco nel venerdì di Monte-Carlo

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Barcellona 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la Ferrari vuole avvicinarsi a McLaren e Mercedes

Leggi anche: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la Ferrari prova ad avvicinarsi ad Antonelli

Temi più discussi: LIVE F1, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Ferrari stellare, Hamilton il più veloce davanti a Leclerc! Antonelli fuori dai 10; F1 GP Ungheria 2026, FP3: ultima sessione di libere, ultimi ritocchi alle auto. Si parte alle 12.30 – DIRETTA; F1, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming; DIRETTA F1 - GP Ungheria 2026: LIVE prove libere 2.

#F1 diretta GP Ungheria: segui la seconda sessione di prove libere LIVE x.com

DIRETTA F1 | GP Ungheria 2026: Live Prove Libere 3Diretta F1 - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito dell'Hungaroring dove, a partire dalle 12:30, si disputerà il terzo turno di Prove Libere del Gran Premio ... f1grandprix.motorionline.com

Link per il commento del GP d'Ungheria (inglese)? reddit

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Ungheria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la poleLe qualifiche del GP Ungheria di Formula 1: Ferrari e Mercedes si sfidano per la pole della gara di domani all'Hungaroring di Budapest ... fanpage.it