Alle 13.30 si sono aperte le Libere 1 sul circuito di 4.381 metri con 14 curve, con la ripresa della sfida per Antonelli. Sono previsti 70 giri nel GP. Le curve 1 e 12 sono state riasfaltate prima dell'evento. Il record di vittorie sul circuito appartiene a Lewis Hamilton, con otto trionfi.

Il circuito misura 4.381 metri con 14 curve. Sono 70 i giri previsti nel GP. Per questa edizione sono state riasfaltate le curve 1 e 12. Il record di vittorie sull'Hungaroring appartiene a Lewis Hamilton: 8 trionfi. ? Antonelli è in test alla classifica piloti con 204 punti. Poi Lewis Hamilton a 159, George Russell a 154 e Charles Leclerc a 126. Nel Mondiale costruttori guida la Mercedes (358 punti), poi Ferrari (285) e McLaren (195).?Nelle libere 1 al via alle 13.30 attesi diversi esordienti, che come da regolamento ogni squadra ha l’obbligo di schierare in almeno quattro sessioni. Per la Mercedes Frederik Vesti scenderà in pista al posto di Antonelli, per la McLaren spazio a Leonardo Fornaroli (per Norris oggi e al posto di Piastri domani). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - LIVE F1 Ungheria, alle 13.30 le Libere 1. Riparte la caccia ad Antonelli

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