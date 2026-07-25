Lewis Hamilton ha ottenuto il secondo tempo nelle qualifiche del GP di Ungheria 2026, ma a sorpresa la pole è andata a Norris, che ha battuto il britannico di pochi millesimi. Quarto si è classificato Antonelli, mentre Russell partirà dalla quarta fila. La sessione si è svolta sotto cielo nuvoloso, con alcuni piloti che hanno migliorato i tempi nelle ultime fasi. La griglia di partenza è ora definita per la gara di domani.

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP di Ungheria 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito dell’Hungaroring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 26 luglio, che si snoderà lungo il tracciato magiaro sulla consueta distanza dei 300 chilometri, tutto all’insegna della velocità e con il caldo che potrebbe fare la differenza. Lando Norris ha conquistato la pole position del GP di Ungheria, firmando un giro di notevole spessore al volante della McLaren e chiudendo la propria tornata veloce con il crono di 1:17.207. Il... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Ungheria 2026: Norris strappa la pole a Hamilton. 4° Antonelli, Russell in quarta fila

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